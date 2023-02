Zuhal Demir: 'Zonder stikstofakkoord komt er een vergunningsstop'

N-VA-kopstuk Zuhal Demir eist van de federale regering maatregelen die het inkomen van de Limburgse fruitboeren garanderen. De fruitsector kreunt onder de lage prijzen, die ze voor hun appelen en peren krijgen, terwijl de supermarkten met de winsten gaan lopen. Demir vindt dat de federale regering met een regulator moet komen, die waakt over de eerlijke prijs voor de fruitboeren. Zelf trekt ze als Vlaams minister van Plattelandsbeleid per jaar 2,5 miljoen euro uit om de korte keten van de boeren en de streekproducten te promoten. Ze ging ook in op de stikstofdiscussie. "Geen stikstofakkoord, betekent een vergunningenstop in Vlaanderen", zo waarschuwt Demir, die niet van plan is om in haar discussie met Jo Brouns en de boeren terug te komen op het stikstofakkoord van een jaar geleden.