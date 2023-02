Ruben Bemelmans nieuwe assistent-coach van Davis Cup-ploeg: “Ik moest niet lang nadenken”

“Ik moest geen moment twijfelen”, zegt de Maasmechelaar. “Steve en ik deelden zo veel Davis Cup-ervaringen, we speelden op grandslamtoernooien, nu coachen we beiden.” Allebei maakten ze deel uit van dé twee topmomenten van de Belgische Davis Cup-ploeg: de finales die ze in Gent speelden (tegen Engeland) en in Rijsel (tegen Frankrijk).

Bemelmans coacht onder meer Zizou Bergs en is ook mee verantwoordelijk voor Michael Geerts en Alexander Blockx... “En de spelers die we niet coachen en in aanmerking komen voor de Davis Cup-ploeg, kennen we ook. Zo heeft David (Goffin) voor ons geen geheimen (lacht). Met Zizou ben ik sowieso op grandslamtoernooien, Steve zal daar ook zijn. Dat is een ongelooflijk voordeel om dingen te bespreken, anderen bezig te zien, te scouten… En Steve en ik kennen elkaar al vijftien jaar, we weten van elkaar hoe we in elkaar steken, ook dat is een plus.”

Een eerste opdracht wacht in september, in België tegen Oezbekistan. “We mogen heel gelukkig zijn met die loting. En we spelen nog eens in België: dat geeft een enorme boost. We zijn echt wel duidelijk favoriet.”