Lanaken

Complex. En toch zet archeoloog Tony Waegeman zijn tanden in het verhaal van bijna duizend jaar Pietersheim. Deel één van dit overzichtswerk is net uit. “De waterburcht heb ik jaren mee opgegraven. Mijn oude prof zei altijd: ‘Als je de historische achtergrond kent, versta je wat je opgraaft.’ En hij had gelijk.”