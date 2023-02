Alweer een Russisch topfiguur dood aangetroffen: defensietopvrouw (58) zou uit een raam gevallen zijn

Een paar dagen na de opmerkelijke dood van ex-generaal Vladimir Makarov (72) is nog een Russisch topfiguur dood teruggevonden. Defensietopvrouw Marina Jankina (58) is uit een raam gevallen. Net als veel andere mysterieuze doden van Russische topfiguren zou het volgens de autoriteiten om zelfdoding gaan.

Marina Jankina werd door een voorbijganger gevonden bij de ingang van een flatgebouw in Sint-Petersburg. Ze zou van 48 meter hoogte uit het raam gevallen zijn. De Russische autoriteiten gaan uit van zelfdoding. Waarom ze zichzelf van het leven beroofd zou hebben, wordt nog onderzocht. Jankina was een sleutelfiguur bij de financiering van de oorlog in Oekraïne.

Volgens de Russische krant Mash had ze net voor haar dood haar ex-man gebeld. Daarbij zou ze hem gevraagd hebben om de politie te bellen.

Meerdere dode topmensen

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn al minstens twintig Russische zakenlui en topmensen dood aangetroffen. In bijna alle gevallen is er officieel sprake van een ongeluk of zelfmoord. Zo werd afgelopen week het levenloze lichaam ex-generaal Vladimir Makarov gevonden. Een paar weken eerder werd hij ontslagen door Poetin. Hij zou zichzelf van het leven beroofd hebben, omdat hij volgens Poetin-gezinde media depressief was.

In november zou ook kolonel Vadim Boiko (44) uit het leven gestapt zijn. Dat zou hij gedaan hebben omdat hij ‘zich schuldig voelde’ voor problemen bij de invasie in Oekraïne.

Familiedrama’s

Ook zouden heel wat topfiguren omgekomen zijn in ‘familiedrama’s’. In april doken drie van die verhalen op. Zo zijn zakenman Jevgeni Palant en zijn vrouw Olga door hun dochter levenloos gevonden in hun huis in Moskou. De vrouw zou haar man uit woede hebben neergestoken, omdat hij op het punt zou hebben gestaan om haar te verlaten. Daarna zou ze ook zichzelf van het leven hebben ontnomen. Vrienden van het stel hebben sterke twijfels bij die verklaring.

Gewezen Kremlin-medewerker Vladislav Avajev zou niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn dochter hebben vermoord. Volgens de Russische autoriteiten was hij jaloers, omdat zijn vrouw zwanger was van hun chauffeur. Daarna zou ook hij zelfmoord hebben gepleegd, maar er wordt geclaimd dat hij geheimen van de elite binnen het Kremlin wist.

Zo blijven bij elk verhaal van de gestorven topfiguren wel wat vraagtekens hangen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.