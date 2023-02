38 maanden cel voor cannabisplantage in vroegere Schulense shishabar

Een 46-jarige moeder en haar zoon van 26 jaar zijn donderdag in Hasselt veroordeeld tot elk 38 maanden cel voor de uitbouw van twee cannabisplantages: één bij hun thuis en één in Herk-de-Stad. Omdat ze niet kwamen opdagen in de rechtbank is hun onmiddellijke aanhouding bevolen.

De bal ging op 19 februari 2019 aan het rollen. Buren merkten op dat er aan een vroegere shishabar in de Hoogstraat in Schulen veel bedrijvigheid was en het licht quasi altijd brandde in de kelder. Ook was het opvallend dat er tal van zakken potgrond het pand werden binnengebracht. Daarnaast dook er quasi om de twee dagen een bestelwagen op. Onderzoek met een warmtecamera nam uiteindelijk de laatste twijfel weg. Bij een inval troffen de speurders er een ontmantelde plantage aan. Onderzoek bracht de speurders naar een huurster uit Hoogstraten. De vrouw liep eerder al een veroordeling op voor gelijkaardige feiten. Bij sporenonderzoek kwamen ook haar zoon en een Rotterdammer in beeld. Die laatste vervoerde onder meer planten en ging tevergeefs voor de vrijspraak. Een week later volgde een huiszoeking in Hoogstraten waar de politie een plantage met 149 planten en 2.054 stekken aantrof. Ook bleek er geknoeid te zijn met de elektriciteit. De moeder en zoon uit Hoogstraten stuurden hun kat naar het proces wat nu resulteert in 38 maanden cel en 8.000 euro voor elk. De Rotterdammer, die in België een blanco strafblad heeft, is veroordeeld tot 26 maanden cel en 8.000 euro boete. Aan netbeheerder IVEKA is een schadevergoeding van 10.700 euro toegekend voor het illegaal aftappen van elektriciteit. Het trio draait ook op voor de proceskosten van 9.266 euro.