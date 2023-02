Jorre Verstraeten en Mina Libeer veroveren brons op Grand Slam van Tel Aviv

Jorre Verstraeten heeft donderdag op de Grand Slam judo in het Israëlische Tel Aviv de bronzen medaille veroverd in de categorie tot 60 kilogram. Mina Libeer behaalde in de categorie tot 57 kilogram ook een bronzen plak. Zowel voor Verstraeten als voor Libeer was het de derde medaille op dit niveau.

Verstraeten (IJF 8) won op waza-ari in het gevecht om de derde plaats tegen de Australiër Joshua Katz (IJF 42), die hij in hun eerste twee gevechten had gedomineerd. De 25-jarige Leuvenaar versloeg eerder de Cyprioot Petros Christodoulides (IJF 155) door ippon in de eerste ronde na 1:49. In de tweede ronde kon de 21-jarige Israëliër Ariel Shulman (IJF 324) geen weerstand meer bieden door ippon (tweemaal waza-ari) na 2:46. In de finaletabel was de Turk Salih Yildiz (IJF 27) van een ander kaliber. Pas na 5:57 in de golden score verdiende Verstraeten zijn plaats in de halve finale. De laatste horde voor de finale was de Spanjaard Francisco Garrigos. De nummer 5 van de wereld had hun eerste twee duels gewonnen en won ook de derde ontmoeting na 3:23.

Derde medaille voor Libeer

De 25-jarige Mina Libeer won een derde Grand Slam-medaille, al de derde bronzen na haar twee podiumplaatsen in 2021 in Bakoe en Parijs. Libeer (IJF 13), vrijgesteld van de eerste ronde, profiteerde van de uitsluiting (3 shido’s) van de Zuid-Afrikaanse Jasmine Martin (IJF 48) in de tweede ronde. De Spaanse Jaione Equisoain (IJF 108) verzette zich goed in de derde ronde, maar verloor op waza-ari na 6:38 in de golden score. In de finaletabel nam Libeer het op tegen de nummer 3 van de wereld, de Braziliaanse Rafaele Silva. De Gentse werd verslagen op waza-ari en werd vervolgens naar de herkansing gestuurd. De bronzenmedaillewinnares van het EK 2022 versloeg eerst de Turkse Ozlem Yildiz (IJF 27) met ippon, voordat ze profiteerde van de diskwalificatie van de Oekraïense Daria Bilodid (IJF 33) in de strijd om het brons.

© AFP

Verder schakelde de 24-jarige Amber Ryheul, nummer 31 van de wereld in de categorie -52 kg, achtereenvolgens de Portugese Maria Siderot (IJF 69) en de Française Astride Gneto, 6e van de wereld, uit. De Spaanse Ana Perez Box, 16e van de wereld, bleek te sterk in de finaletabel (kwartfinales) en won met ippon. In de herkansing werd de voormalige Europese U23-kampioene met waza-ari verslagen door de Zwitserse Fabienne Kocher, 12e van de wereld. Ryheul staat 7e.

Charline Van Snick, 32e van de wereld in de categorie -52 kg, verloor na 5 minuten en 58 seconden in de golden score tegen de Italiaanse Odette Giuffrida (IJF 8) in de tweede ronde. De 32-jarige Luikse had in haar eerste gevecht de Canadese Kelly Deguchi (IJF 30) met ippon verslagen. Ellen Salens, 34e van de wereld, werd in de eerste ronde onder 48 kg door de Amerikaanse Maria Celia Laborde (IJF 20) met ippon verslagen.