Hamse krijgt twee jaar cel voor acht winkeldiefstallen bij Colruyt

De vrouw trok tussen oktober 2020 en december 2021 op dievenpad. Telkens liet ze haar oog vallen op Colruytwinkels. In Beringen, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Mol sloeg ze toe. Elke keer ging het om relatief kleine diefstallen waarbij minstens een fles wodka verdween. In december 2021 liep ze tegen de lamp in de Colruyt van Hechtel-Eksel. Op camerabeelden was te zien hoe ze treuzelde en spullen wegstak in haar kledij. Vervolgens passeerde ze langs de kassa om slechts enkele goederen te betalen. Verder onderzoek bleek dat het ook zij was die op camerabeelden in de andere vestigingen stond. Er werd haar een bemiddelingsprocedure aangeboden waar de vrouw uiteindelijk niet op inging. Het gevolg was dat ze nu voor de rechtbank moest verschijnen. De dievegge stuurde echter haar kat waardoor de rechter niet kon polsen naar haar huidige situatie. In het vonnis had de rechter het over hebzucht en een totaal gebrek aan respect voor andermans goederen. Bovendien is de verdachte hardleers, want ze was niet aan haar proefstuk toe. Het komt haar nu op twee jaar cel, 800 euro boete en ruim 300 euro proceskosten te staan.

