Uitbater Ben Olech en zijn vrouw Christel Deroye zijn zielsgelukkig dat ze een jaar na de verwoestende brand weer van start kunnen gaan met café Centrum in Houthalen-Oost. — © rr

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Vrijdag om 18 uur gaan de deuren van café Centrum in de Tulpenstraat in Houthalen-Oost weer open. Het is dan net geen jaar geleden dat de zaak volledig uitbrandde.