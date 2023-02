Tadej Pogacar (24) is als wervelwind aan het koersseizoen begonnen en hij is nog lang niet uitgeraasd: drie wedstrijddagen, drie indrukwekkende zeges. Moeten Wout van Aert en Mathieu van der Poel al beginnen bibberen dit voorjaar? Onze analisten Dirk De Wolf en Marc Sergeant zijn formeel. “Pogacar is de Eddy Merckx van deze generatie.”