Man (48) smeert zelfbruiner voor zijn date, maar valt in slaap: “Zelfs mijn baard is van kleur veranderd”

Darren (48) is op reis in de Spaanse badstad Benidorm en had daar vorige week een afspraakje versierd. De Brit wilde er goed uitzien voor zijn date en besloot zijn teint een extra boost te geven met een fles zelfbruiner. Maar Darren viel in slaap met het goedje op zijn gezicht en schrok nogal toen hij wakker werd. “Het is alsof er iemand op mijn hoofd heeft gepoept”, klinkt het in de video die zijn reisgezel maakte. “Zelfs mijn baard is van kleur veranderd.” Douchen bood geen soelaas en zijn date ging uiteindelijk niet door: toen Darren de vrouw een bericht stuurde om alles uit te leggen, blokkeerde ze zijn nummer.