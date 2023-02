Onze tv-tips: populaire flikken, crimineel of niet en een topacteur

Doubt

Canvas, vr, 21.30u

Een grandioze Philip Seymour Hoffman krijgt versterking van een sterrencast met Meryl Streep, Amy Adams en Viola Davis. Over de charismatische priester Brendan Flynn die probeert een nieuwe wind te laten waaien door de strenge St. Nicholas school in de Bronx. Dat is niet naar de zin van de directrice, zuster Aloysius Beauvier. Deze film was in 2008 een prijsbeest op allerhande festivals. (tove)

Of ik gek ben

NPO3, vr, 22.33u

Wij kennen Frank Lammers vooral van zijn grandioze rol als Ferry Bouman in de serie Undercover. Enkele jaren geleden maakte hij zijn debuut als regisseur met de verfilming van de roman Of ik gek ben van Michiel Stronk. Het verhaal gaat over een kunstenaar die wordt opgesloten in een kliniek voor misdadigers omdat hij een misdaad heeft gepleegd. Hij kan zich echter de feiten niet herinneren. (tove)

Flikken Maastricht

NPO1, vr, 20.33u

In Vlaanderen zijn er de voorbije jaren 14 seizoenen van de Hollandse politiereeks doorgeduwd. Maar onze noorderburen starten vanavond al aan het 17de seizoen. Hierin het antwoord of Eva van Dongen de confrontatie met crimineel Eddy overleeft. Met 2 miljoen kijkers in Nederland en ook een grote aanhang in Vlaanderen blijft deze reeks met Angela Schijf en Victor Reinier ongekend populair. (tove)