Machine Gun Kelly en Megan Fox houden internet in de ban: staat het stel op splitten?

Het begon allemaal vorige zaterdag, toen Megan Fox een nogal cryptisch bericht op Instagram plaatste. We can taste the dishonesty, schreef ze. It’s all over your breath. Een stukje tekst uit het nummer Pray you catch me van Beyoncé, dat over ontrouw gaat.

Nog voor haar volgers over van alles en nog wat konden beginnen te speculeren, verwijderde de voormalige Transformers-actrice alle foto’s waar haar verloofde Machine Gun Kelly – né Colson Baker – op stond. En terwijl ze bezig was, ontvolgde ze de rapper ook maar meteen. In de plaats daarvan gaf ze wel de pagina’s van Timothée Chalamet, Harry Styles, Eminem – met wie de rapper al enkele jaren in de clinch ligt – een like. Nog wat later was haar account gewoon in z’n geheel verdwenen.

Ring van doornen

Er wordt al enkele maanden gefluisterd dat er een haar in de boter zit tussen Fox en Kelly. Die problemen zouden tijdens het weekend van de Super Bowl hun piek hebben bereikt. Vlak voor Kelly daar het podium betrad, zouden ze knallende ruzie hebben gemaakt. Aan het Amerikaanse People vertelde een niet bij naam genoemde bron dat Fox zelfs haar verlovingsring zou hebben afgedaan.

Volgens insiders zijn Fox en Kelly nog samen, maar volgen ze momenteel relatietherapie. — © EPA-EFE

Dat zou op zich al een prestatie zijn, want de ring is een eigen ontwerp van Kelly. “Het zijn eigenlijk twee aparte ringen, die bij elkaar worden gehouden door een magneet. Aan de rand bevinden zich doornen, zodat het pijn doet als ze hem uitdoet. Want liefde is pijn.” Als Fox haar verlovingsring echt niet meer draagt, zal het haar dus geen deugd gedaan hebben.

Nu zijn sinistere rituelen het koppel sowieso al niet vreemd. Herinner je de uitspraak “We dronken van elkaars bloed”, nadat ze vorig jaar hun verloving aankondigden. Momenteel zouden de twee relatietherapie volgen – zo spendeerden ze volgens insiders ook hun Valentijn, maar trouwe fans beweren te weten hoe de vork precies aan de steel zit.

Vreemdgaan

Een affaire met gitariste Sophie Lloyd zou de oorzaak van de ruzie zijn. — © Getty Images via AFP

Zij zijn ervan overtuigd dat Machine Gun Kelly is vreemdgegaan met gitariste Sophie Lloyd, die hem vergezelde op zijn laatste tournee. Dat schreef iemand ook onder het intussen verwijderde bericht van Fox. “Hij heeft vast iets met Sophie”, klonk het. Waarop Fox zelf nog terugkaatste: “Misschien heb ík wel iets met Sophie.”

Wat er ook allemaal van aan is, Fox liet in het verleden al optekenen dat Kelly en zij een turbulente relatie hebben. “Onze zielen hebben dit gekozen omdat we onze schaduwkanten onder ogen moeten komen”, zei ze in 2021 aan GQ. “Om geconfronteerd te worden met de kantjes van onszelf die we liever niet willen hebben en dus proberen weg te drukken.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.