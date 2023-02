Het Oekraïense leger heeft al zeer veel Russische tanks vernietigd of in beslag genomen, zegt het IISS. — © ANP/HH

Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland al bijna 40 procent van zijn tanks verloren. Voor het “werkpaard” onder de Russische tanks, de T-7B3, zijn de cijfers nog dramatischer: daarvan is de helft vernield of in beslag genomen door het Oekraïense leger, zo meldt het Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS) in Londen.