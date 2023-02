Steeds meer belangstelling voor gezondheidscontroles van Biden wegens hogere leeftijd

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een van zijn reguliere gezondheidscontroles ondergaan. De 80-jarige politicus ging naar het Walter Reed Military Hospital bij de hoofdstad Washington voor diverse onderzoeken. In de VS moeten presidenten regelmatig hun gezondheidstoestand bekendmaken. Dit is geen wettelijke verplichting, maar het is een soort ritueel geworden waaraan geen enkele president zich kan onttrekken.