Heenwedstrijd in Genk gaf Steven Defour vertrouwen: “Onze beste uitmatch van het seizoen”

’t Zal er in de catacomben en langs de zijlijn vaak amicaal aan toe gaan vrijdagavond. Voor het eerst keert Wouter Vrancken immers terug naar KV Mechelen, de club waar hij tot afgelopen zomer vier seizoenen succesvol aan het roer stond. Zijn troonopvolger Steven Defour houdt mooie herinneringen over aan hun samenwerking. “Wouter laat zijn ploegen voetballen op een manier die ik graag zie.”

Defour was één seizoen speler en één jaar assistent onder Vrancken. “Hoewel ik in een heel andere wereld terechtkwam, vond ik dankzij hem snel mijn draai in de technische staf. Wouter stond voor duidelijkheid, kon alles op een eenvoudige manier kanaliseren en verloor nooit het overzicht. Of ik hem als mijn leermeester beschouw? Hij liet Mechelen, en nu ook Genk, voetballen op een manier die ik alleszins graag zie. Maar evengoed pik ik dingen op van het Burnley van Vincent Kompany. En leerde ik deze week veel uit de wijze waarop Arsenal en Man City elkaar bekampten.”

Waar Defour eveneens veel uit leerde, was de heenmatch in de Cegeka Arena (3-1). “Ondanks het verlies onze beste uitwedstrijd van het seizoen”, aldus de Mechelse T1. “Omdat Genk voetbalt, en laat voetballen. De ruimtes die er lagen, hebben we toen goed uitgebuit. Alleen werden we twee keer op een gelijkaardige fase geklopt en speelden we in het slot de man-meersituatie slecht uit. Hopelijk kunnen we dat niveau herhalen.”

Defour viste deze week het Limburgse duo Dries Wouters en Iebe Swers op uit de B-kern. “Hun verbanning naar de beloften had voor mij niet gehoeven. De club vond het echter beter om hen niet meer te laten meetrainen met het oog op een verkoop. Een uitgaande transfer volgde niet, waardoor nu de vraag kwam om hen opnieuw te verwelkomen. Volgens de feedback die ik kreeg, trainden ze altijd voorbeeldig met de beloften. Ze zitten dan ook in de selectie.”