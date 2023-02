Ilan Van Wilder juicht te vroeg, Magnus Cort Nielsen kaapt tweede rit in de Algarve

Ilan Van Wilder leek donderdag de eerste profzege uit zijn carrière te pakken. De 22-jarige klimmer van Soudal - Quick Step sprintte in pole position naar de meet bovenop de Alto da Fóia, maar liet zich al juichend langs de binnenkant nog verrassen door de sterke Deen Magnus Cort Nielsen. Die neemt ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff.

De Noor Alexander Kristoff (Uno-X) begon na sprintwinst op woensdag in de leiderstrui aan de tweede etappe, maar het was vooraf al duidelijk dat hij die donderdag weer zou moeten afstaan. De rit finishte na 186 kilometer bovenop de bijna acht kilometer lange Alto da Foia. De eerste van twee aankomsten bergop in deze Ronde van de Algarve, al bleven de stijgingspercentages op weg naar Foia beperkt.

Terwijl een lange vlucht van zes weinig bekende renners onder controle werd gehouden, stond achterin het peloton de deur wijd open tijdens de heuvelachtige aanloop naar de Alto da Foia. Een uitgedunde groep begon samen aan de slotbeklimming, waar een klimtrein van Ineos Grenadiers het tempo meteen erg hoog legde. Daarbij geen Laurens De Plus: de Belg had zijn fiets afgestaan aan zijn Nederlandse ploegmakker Thymen Arensman toen die pech had.

In de slotkilometer werd de trein van de Ineos Grenadiers overrompeld, waarna Ilan Van Wilder van ver de sprint bergop inzette. Rui Costa geraakte niet uit het wiel van de 22-jarige Brabander, maar op de streep stak toch nog net een andere renner zijn voorwiel voor dat van de juichende Van Wilder: Cort Nielsen kwam van achteruit met veel meer snelheid aan gespurt en boekte zijn eerste zege sinds winst in de tiende etappe van de Tour de France 2022. Voor zijn ploeg EF Education - Easy Post is het al de negende seizoenszege.

Van Wilder werd nog tweede in de daguitslag, de Portugees Rui Costa derde. Rune Herregodts finishte als zesde. Cort Nielsen gaat ook naar de leiderspositie in het algemene klassement. Die verdedigt hij vrijdag in de ruim tweehonderd kilometer lange etappe tussen Faro en Tavira, die wellicht op een tweede massaspurt gaat uitlopen.

Rituitslag

1. Magnus Cort Nielsen (Den, EF Education-EasyPost)

2. Ilan Van Wilder (Bel, Soudal - Quick Step)

3. Rui Costa (Por, Intermarché - Circus - Wanty)

4. Valentin Madouas (Fra, Groupama - FDJ)

5. Jai Hindley (Aus, BORA - hansgrohe)

6. Rune Herregodts (Bel, Intermarché - Circus - Wanty)

7. Nicola Conci (Ita, Alpecin-Deceuninck)

8. Tom Pidcock (GBr, INEOS Grenadiers)

9. Kevin Vermaerke (VS, Team DSM)

10. Bauke Mollema (Ned, Trek - Segafredo)