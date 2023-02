Ben Weyts (N-VA) vindt het “zinvol om punten af te trekken voor taalfouten”

Verschillende docenten in het hoger onderwijs trokken vorige week aan de alarmbel over het taalniveau van de studenten. Daarop ontstond een debat of er bij examens nog punten mogen worden afgetrokken voor taalfouten.

Weyts vindt dat, zeker in het leerplichtonderwijs, zinvol. “Je kunt taalfouten niet veronachtzamen, want als je dat wel doet, als je die gewoon straal negeert, dan dreigt het probleem enkel maar groter te worden”, zei hij donderdag. “Het is dus beter iets kordater te zijn - zachte heelmeesters maken stinkende wonden - en dus wat duidelijker de boodschap te geven dat men ook aandacht moet besteden aan de gebruikte taal, ook in andere vakken dan de taalvakken.”

“Ook in het hoger onderwijs bestaat er geen regelgeving die stelt dat er niet op taal en grammatica mag worden gequoteerd voor evaluaties van een vakonderdeel dat geen taal is”, vervolgde Weyts. “Het staat de professoren in kwestie dus vrij om daar rekening mee te houden bij het verbeteren van de examens. Vanuit de overheid vragen we wel dat scholen en instellingen van het hoger onderwijs daarover ook helder communiceren naar de ouders en de leerlingen of studenten, zodat daarover ook geen misverstanden bestaan.”

“Ik deel uw mening dat binnen het lerarenkorps, zeker in het secundair onderwijs, elke leraar een taalleraar moet zijn”, reageerde Vandromme.

“Het is een vraag van leerkrachten zelf, dat ze dat willen doen - van geschiedenis tot aardrijkskunde, tot de beroepsgerichte vakken - maar dat ze dat niet meer mogen”, zei Daniëls. “Bij dezen hebt u duidelijk gesteld dat dat wel mag.”