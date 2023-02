Ontdek hier het parcours van de Strade Bianche 2023: vechten tegen het stof op Le Tolfe en de moordende aankomst op Piazza del Campo

Op zaterdag 4 maart is het weer zover. Dan beginnen de mannen in Siena aan hun 17e en de vrouwen aan hun 9de editie van de Italiaanse witte klassieker. De renners halen maar best hun stofdoeken weer boven.

Praktisch 17e Strade Bianche

Categorie: WorldTour

Wanneer: zaterdag 4 maart

Start: om 11u40 aan de Piazzale delle Liberta in Siena (Italië)

Afstand: 184 km

Aankomst: omstreeks 16u30 op de Piazza del Campo, Siena (Italië)

Uniek op de kalender

Pas zestien jaar op de wielerkalender, maar de Strade Bianche heeft voor veel koersliefhebbers stilaan de status van het zesde monument. Niet alleen bij de fans, maar ook de harten van de renners heeft de Strade Bianche al helemaal ingepalmd. De Italiaanse voorjaarskoers is - mede dankzij zijn unieke finishlocatie - dan ook een van dé mooiste wedstrijden van het voorjaar en eentje die nagenoeg iedere renner op zijn palmares wil hebben.

Net zoals vorig jaar starten de renners in Siena aan het voetbalstadion van AC Siena. Wat volgt is een traject over en tussen de Toscaanse heuvels om na een lus van 184 kilometer terug koers te zetten naar de binnenstad van Siena. Wat de Strade Bianche onderscheidt van andere koersen, is dat een derde van het traject niet over asfalt, maar over grindstroken gaat: een soort zandwegen waar ingestrooid grind voor enige verharding zorgt.

Het profiel van het parcours bij de mannen:

Sterrati

De elf sectoren, ook wel sterrati genoemd, zijn samen goed voor 63 onverharde kilometers. Na enkele golvende kilometers krijgen de renners na zo’n vijftien kilometer al de eerste strook te verwerken in Vidritta, al loopt deze strook vooral bergafwaarts. De volgende stroken zijn heel wat pittiger, met sector 2 in Bagnaia (5.8 km lang), sector 6 in Pieve a Santi (8 km lang) en sector 7 van San Martino in Grania (9.5 km lang) als uitschieters. Maar vooral de onverharde sectoren bergop kunnen voor de nodige averij zorgen.

Tadej Pogacar soleerde in 2022 naar winst. — © AP

Omdat er bij die gravelstukken dus ook fameuze hellingen zitten, kan de Strade zowel door klassieke kasseirenners als door klimtypes gewonnen worden. Onderweg krijgen de renners namelijk ook zes hellingen voor de wielen geschoven en meer dan 3.000 hoogtemeters. Vooral op de Monte San Marie (11.5 km lang) en in volle finale de steile puist Le Tolfe (1.1 km lang), beide ook nog eens onverhard, kan het verschil gemaakt worden. Al kan de beslissing in een onvoorspelbare wedstrijd zoals de Strade Bianche - die vaak bol staat van de lekke banden - letterlijk overal vallen.

Apotheose op de Via Santa Caterina

Hoewel de Strade Bianche bekend staat om z’n stoffige wegen, valt de ultieme beslissing vaak in de ultimo chilometro. Bij het binnenrijden van de historische binnenstad van Siena moeten de renners in het smalle klinkerstraatje Via Santa Caterina als scherprechter een moordende slotklim met pieken tot 16 (!) procent trotseren. Na de top volgen nog 500 hoofdzakelijk dalende meters richting de prachtige Piazza del Campo. Soms kruipen de renners daar van vermoeidheid van de fiets om vervolgens minutenlang op de grond te blijven liggen. Het zegt iets over de zwaarte van deze wedstrijd.

De route van de Strade Bianche bij de mannen 2023:

Overzicht onverharde sectoren

Sterrato 1 - Vidritta (2.1 km) omstreeks 12u11, op 166.2km van de finish

Sterrato 2 & Helling 1 - Bagnaia (5.8 km, 10% max.) omstreeks 12u21, op 159km van de finish

Sterrato 3 - Radi (4.4 km) omstreeks 12u39, op 146.9km van de finish

Sterrato 4 - La Piana (5.5 km) omstreeks 12u55, op 136.3km van de finish

Helling 2 - Montalcino (4 km, 8% max.) omstreeks 13u26, op 117.6km van de finish

Sterrato 5 - Lucignano d’Asso (11.9 km) omstreeks 13u56, op 98km van de finish

Sterrato 6 - Pieve a Santi (8 km) omstreeks 14u11, op 89km van de finish

Sterrato 7 - San Martino in Grania (9.5 km) omstreeks 14u36, op 72.1km van de finish

Sterrato 8 & Helling 3 - Monte Sante Marie (11.5 km, 15% max.) omstreeks 15u14, op 47.6km van de finish

Sterrato 9 - Monteaperti (0.8 km) omstreeks 15u48, op 24.5km van de finish

Sterrato 10 & Helling 4 - Colle Pinzuto (2.4 km, 15% max.) omstreeks 15u57, op 19.1km van de finish

Sterrato 11 & Helling 5 - Le Tolfe (1.1 km, 18% max.) omstreeks 16u11, op 11.7km van de finish

Helling 6 -Via Santa Caterina (0.5km, 16% max.) omstreeks 16u24, op 1km van de finish

Een massale valpartij ontsierde Strade Bianche 2022. — © Getty Images

Alle toppers staan klaar

De voorlopige deelnemerslijst van de Strade Bianche 2023 is er één om u tegen te zeggen. Van Tadej Pogacar die dit seizoen al drie op drie scoorde tot Wout van Aert en Mathieu van der Poel die in de Italiaanse eendagkoers de eerste keer de benen losgooien. Daarnaast is het ook uitkijken naar wat andere Belgen Mauri Vansevenant en Tim Wellens laten zien en wat ex-winnaar Tiesj Benoot zal klaarspelen.

De mannen die de editie van 2021 kleurden. — © BELGA

Zo was het vorig seizoen: Pogacar wint na indrukwekkende solo van 50 km

De zestiende editie van de witte klassieker was er eentje die op ruim 100 km van de finish ontsierd werd door een massale valpartij. Door een windvlaag in de wielen kwamen een aantal renners, waaronder ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe een stevig ten val. Op 50 kilometer van de meet trok alleskunner Tadej Pogacar alle registers open en kwam na een indrukwekkende machtsvertoning solo over de finish. Daarmee volgde hij Mathieu van der Poel op die moest passen door rugproblemen. De 41-jarige Valverde troefde Asgreen af in een duel om de tweede plaats. Tim Wellens was met zijn achtste plaats de eerste Belg op de erelijst.

De laatste tien winnaars:

2022: Tadej Pogacar (SLO)

2021: Mathieu van der Poel (NED)

2020: Wout van Aert (BEL)

2019: Julian Alaphilippe (FRA)

2018: Tiesj Benoot (BEL)

2017: Michal Kwiatkowski (POL)

2016: Fabian Cancellara (ZWI)

2015: Zdenek Stybar (TSJ)

2014: Michal Kwiatkowski (POL)

2013: Moreno Moser (ITA)

Lotte Kopecky kon niet geloven dat ze de Strade Bianche won. — © Getty Images

Praktisch 9e Strade Bianche voor vrouwen

Categorie: WorldTour

Wanneer: zaterdag 4 maart

Start: om 9u25 op de Fortezza Medicea in Siena

Afstand: 136 km

Aankomst: omstreeks 13u45 op de Piazza del Campo in Siena

Zelfde finale als mannen

De Strade Bianche Donne, de Strade Bianche voor de vrouwen, telt een 136 kilometer lang parcours met onderweg acht gravelsectoren. Goed voor in totaal 31.4 kilometer grindstroken. Ook dit jaar ontbreekt de 11.5 kilometer lange Monte Sante Marie op hun parcours, maar de steile klim naar La Tolfe (1.1 km, 18% max.) komen ook de dames in volle finale tegen. Ook zij finishen op de Piazza del Campo en de rensters moeten dus ook de zware slotklim in de straten van Siena bedwingen.

De route van de Strade Bianche bij de vrouwen:

Zo was het vorig jaar: Belgische glorie in Italië

Het was een mooie dag voor het Belgische (vrouwen)wielrennen. Op 21 kilometer van het einde sprong Lotte Kopecky weg uit een elitegroepje met onder andere Vos, Van Vleuten, Niewiadoma, Vollering en Longo Borghini. De concurrentie zag dat ze goed was, dus besloten ze geen risico te lopen en Kopecky terug te halen. Op de laatste grindstrook leek er nog steeds geen definitieve plooi in de wedstrijd te komen na aanvallen van Annemiek Van Vleuten op de grindstroken van Le Tolfe. Zonder succes. Op de Via Santa Caterina, een klim op 500 meter van de streep, bleef Kopecky krampachtig in het wiel van Van Vleuten zitten. In de allerlaatste bocht passeerde ze Van Vleuten op weg naar de overwinning. De Zuid-Amerikaanse Ashleigh Moolman reed als derde over de meet.

De laatste winnaars:

2022: Lotte Kopecky (BEL)

2021: Chantal van den Broek-Blaak (NED)

2020: Annemiek Van Vleuten (NED)

2019: Annemiek Van Vleuten (NED)

2018: Anna van der Breggen (NED)

2017: Longo Borghini (ITA)

2016: Lizzie Armitstead (GBR)

2015: Megan Guarnier (USA)