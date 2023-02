Alweer een gouden WK-medaille voor Noorwegen in het biatlon, koning Bø pakt zeventiende wereldtitel

Lotte Lie en Florent Claude, die België vertegenwoordigden, zijn donderdag als 17e van de 27 geëindigd in de gemengde estafette op het WK biatlon in het Duitse Oberhof. Ze misten 11 schietpogingen, moesten twee strafrondes (van 75 meter) afleggen en eindigden 3:20.3 achter Noorwegen, dat de gouden medaille won dankzij Marte Olsbu Røiseland en Johannes Thingnes Bø.

Noorwegen behaalde zijn 17e wereldtitel, de derde in deze discipline en de vijfde in evenveel onderdelen dit jaar in Oberhof. Johannes Thingnes Bø won op elke vijf onderdelen waar hij in Oberhof aan de start kwam een gouden plak: drie in de individuele nummers, twee in de aflossing. De nieuwe god van het biatlon - vorig jaar ook al goed voor vier keer goud op de Winterspelen - komt op dit WK nog in twee disciplines in actie en lijkt klaar om biatlongeschiedenis te schrijven. In totaal heeft Bø nu al 17 wereldtitels achter zijn naam.

Oostenrijk, met Lisa Theresa Hauser en David Komatz, pakte de zilveren medaille op 13,8 seconden. Italië, vertegenwoordigd door Lisa Vittozzi en Tommaso Giacomel, vervolledigde het podium op 51,0 seconden.

In deze niet-olympische discipline namen vrouwen en mannen om de beurt deel aan twee races. De vrouwen moesten in totaal 6 kilometer en de mannen 7,5 kilometer op ski’s afleggen met daarbij vier schietsessies (staand en liggend in elke estafette).

