Steve Darcis en Wim Fissette zijn de nieuwe kapiteins van de Belgische tennisteams

De 38-jarige Darcis en de 42-jarige Fissette nemen het stokje over van Johan Van Herck, die zowel het mannen- als het vrouwenteam onder zijn hoede had. Van Herck was twaalf jaar lang kapitein van het Davis Cup-team en had er de jongste vier jaar ook het Billie Jean King Cup-team bij.

Van Herck had aangekondigd dat 2023 zijn laatste jaar als kapitein zou zijn, maar na de uitschakeling van België in de kwalificaties van de Davis Cup door Zuid-Korea eerder deze maand, besliste de Belgische tennisfederatie zijn contract per direct te beëindigen.

Steve Darcis, die vroeger de 38e plaats op de wereldranglijst innam en nu verantwoordelijk is voor de eliteprofs bij de Franstalige bond AFT, zal medio september voor het eerst in zijn nieuwe functie aantreden bij de confrontatie met Oezbekistan, met als inzet om in Wereldgroep I te blijven. De man die de bijnaam “Mister Davis Cup” heeft gekregen, maakte in 2015 en 2017 deel uit van het team dat twee Davis Cup-finales speelde. In januari 2020 ging de Luikenaar met tennispensioen.

Wim Fissette heeft zich bewezen als coach van enkele van ‘s werelds beste speelsters zoals Naomi Osaka (tot juli vorig jaar), Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber en Victoria Azarenka. De Truienaar werkte sinds 2019 samen met de Japanse Osaka, voormalig nummer een van de wereld, die met hem twee Grand Slams won: het US Open in 2020 en het Australian Open in 2021. Zijn eerste wedstrijd in de Billie Jean King Cup is gepland voor 14 en 15 april, met een duel tegen Canada in de kwalificaties voor de groepsfase.