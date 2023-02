Van pashoktest tot kwaliteitscheck: Britt Van Marsenille verklapt hoe je de beste vintage vindt

De Vlaamse presentatrice Britt Van Marsenille, onder meer bekend van Factcheckers en Voor hetzelfde geld, opent samen met Life een pop-uptweedehandswinkel ‘For the love of life’ in hartje Antwerpen. De shop is tegelijk een sociaal tewerkstellingsproject én biedt werk aan mensen die het niet makkelijk hebben. “Een bijzondere plek”, aldus Van Marsenille. Wij polsten naar haar tips om vintage schatten te scoren.