In Over de oceaan heeft James Cooke een openhartig gesprek met Jonas Geirnaert over het vaderschap. De kinderwens is er, maar hij heeft twijfels over zijn eigen kunnen. Dat vertelde de presentator ook dinsdag op de radio bij Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert. “Ik kan niet 100% zeggen dat ik het goed ga doen. En ik ben gewoon bang”, klinkt het.