Vrijdag houdt spoorwegpolitie nationale actiedag tegen spoorlopen

De federale spoorwegpolitie houdt vrijdag een nationale actiedag tegen spoorlopen. Op die dag zullen er op verschillende plaatsen in het land controles plaatsvinden, zowel in de stations als aan de overwegen. Het doel van de aangekondigde actie is om jongeren te wijzen op de gevaren van spoorlopen.

Donderdag bleek uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel dat er vorig jaar 649 gevallen van spoorlopen werden geregistreerd. Dat is 10 procent meer dan in 2021. Ook het aantal overlijdens nam toe: van 5 in 2021 naar 6 in 2022.

De federale spoorwegpolitie benadrukt dat de sporen betreden, of oversteken waar dat niet toegelaten is, bestraft kan worden met een boete van 300 euro (500 euro in geval van recidive).

