“Het fusiemoment is nu. We zitten met een heel strakke tijdslimiet. Laat van je horen”, zegt burgemeester Tom Thijsen tegen de buurgemeenten. — © luc daelemans

Hasselt/Kortessem/Nieuwerkerken

Alken deed het vandaag via aangetekende brief, Nieuwerkerken mailde dat ze wel met Hasselt en Kortessem willen praten over fusies. “Maar ik ben tegen fusies”, countert burgemeester Deferm van Nieuwerkerken.