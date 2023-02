Een op vier te snel in Hoepertingen

Borgloon

Door blijvende klachten van de bewoners is er de voorbije twaalf dagen zes snelheidscontroles geweest op de Bilterweg in Hoepertingen.

In totaal werden 1.816 voertuigen gecontroleerd. 455 - een op vier - bestuurders reden sneller dan toegelaten. Negen reden sneller dan 86 km/uur waardoor zij in aanmerking komen voor het intrekken van hun rijbewijs. De hoogst gemeten snelheid was 100 km/uur.

mm