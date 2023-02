Agressieve Peltenaar riskeert voor brandstichting en drugsdelicten 54 maanden cel

Het openbaar ministerie heeft donderdag in Hasselt 54 maanden gevorderd tegen een 42-jarige Peltenaar. De man had 13,5 kg cannabis in huis. Daarnaast tuigde stichtte hij brand bij de minnaar van zijn vrouw en zou de man zich ook ingelaten hebben met cannabisplantages.

De Peltenaar stond terecht voor twee verschillende luiken. Zo maakte hij zich schuldig aan brandstichting op 20 april 2021 in Pelt. Dat deed de veertiger in de bedrijfshal van een man die ooit zijn beste vriend was. Het ging om een stapel papieren, waarbij de schade relatief beperkt bleef. De betichte maakte er een filmpje van en stuurde het naar zijn ‘vriend’. Het slachtoffer papte aan met de vrouw van de Peltenaar. Daar kreeg hij ook nog een vuistslag en vernielde autoruit voor getrakteerd. Eveneens dreigde de betichte Albanezen achter hem aan te sturen indien er geen betaling van 100.000 euro zou volgen. Zelfs vanuit de gevangenis zouden er nog dreigementen volgen.

Cannabis

In het tweede luik stond de Peltenaar met nog vijf verdachten terecht voor drugsdelicten. Boven zijn handelspand troffen de speurders in een verhuurde kamer 1,8 kg cannabis en 2.485 euro cash aan. Daarnaast lag er materiaal dat kon dienen voor de opbouw van een cannabisplantage. Een huiszoeking bij de Peltenaar zelf leverde nog eens 13,5 kg cannabis op. Uitlezing van de gsm’s leverde berichten op die wezen naar medeverdachten die zouden instaan voor de verkoop en transport van materiaal om plantages op te zetten. Tegen de Peltenaar is 54 maanden cel en 12.000 euro boete gevraagd. De andere verdachten hangen straffen tussen 18 en 30 maanden gevangenisstraf boven het hoofd.

Advocaat Luk Delbrouck vroeg om de Peltenaar een voorwaardelijke straf op te leggen. Hij ontkende dat er ook effectief cannabis verkocht was. “Toegegeven mijn cliënt is niet de braafste van de klas, maar hij heeft zo’n grote hoeveelheid voor eigen gebruik aangekocht. Dagelijks gebruikt de man vijf tot tien gram met psychologische problemen tot gevolg. Hij maakte geen aanstalten om te verkopen, er is geen initiatief toe genomen ook al was er eventueel het idee om dat te doen. Voorbereidingen om een plantage op te zetten, zijn er evenmin door hem getroffen.” Vonnis over een maand.