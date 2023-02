Internering bevolen voor dolgedraaide Hasselaar

De dader is allesbehalve een onbekende voor de politie en justitie. Meermaals kwam hij al in aanraking met het gerecht voor feiten van agressie. Enige schroom is de man vreemd. In oktober 2019 bedreigde hij de 83-jarige grootvader van zijn vriendin. De man, die zich met een rollator verplaatste, kon zich nauwelijks verweren. Het slachtoffer moest duizend euro en zijn gsm afgeven. Als het hem niet zinde, deelde zijn partner ook in de klappen. Een tiental keer diende ze klacht in voor intrafamiliaal geweld.

Op 4 augustus 2018 raakte de dader helemaal het noorden kwijt toen hij naast zijn partner in de auto zat. De vrouw moest voorrang verlenen, maar dat stond hem niet aan. De Hasselaar ging helemaal over de rooie toen de andere automobilist duidelijk maakte dat het rijmanoeuvre niet kon. De agressieveling stapte uit en sloeg het slachtoffer meerdere keren.

Zwakzinnig

Een gerechtsdeskundige stelde een IQ van lager dan 70 of een lichte zwakzinnigheid vast bij de man. “Zijn zelfbeeld is labiel. De psychologisch afgrenzing blijkt problematisch.” Onderzoek toonde aan dat de dader met een geestesstoornis sukkelde op het moment van de feiten en tijdens het onderzoek. Daarnaast is er een aanzienlijke kans op recidive. De rechter concludeerde dat opvang in een forensisch psychiatrisch centrum of de internering voor de man nodig is. Tot slot draait de veroordeelde nog op voor de proceskosten van ruim 3.100 euro.