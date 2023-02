Negen verdachten in de cel voor internationale drugshandel en witwassen

In een onderzoek naar internationale drugshandel en witwaspraktijken heeft de Brugse onderzoeksrechter negen mannen van Albanese afkomst aangehouden. Dat hebben het parket en de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen gemeld. Bijna 100.000 euro cash geld werd in beslag genomen.

De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) startte het onderzoek op met elementen uit het Sky ECC-dossier. Die gekraakte berichten legden de werkwijze van de drugsbende bloot. Bovendien bleek uit doorgedreven verder onderzoek dat de activiteiten ook na het neerhalen van Sky ECC gewoon werden voortgezet.

In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter werden dinsdag op meerdere adressen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen huiszoekingen uitgevoerd. Naast bijna 100.000 euro cash geld werden een geldtelmachine, een groot aantal smartphones, andere luxegoederen en twee gebruiksklare vuurwapens in beslag genomen. Vijf voertuigen werden getakeld. Bij een van de huiszoekingen werden ook resten van een cannabisplantage ontdekt. Ten slotte werd op de rekeningen van de verdachten ongeveer 200.000 euro geblokkeerd.

Dertien gearresteerd

Bij de actie waren dinsdag ruim zeventig speurders van de FGP West-Vlaanderen betrokken. Ze kregen ook bijstand van de speciale eenheden, van de dienst hondensteun van de federale politie en van meerdere lokale politiezones.

In totaal werden dertien mensen gearresteerd en verhoord. Ondertussen werden negen verdachten aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De mannen van Albanese afkomst zullen vrijdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Een vrouwelijke verdachte werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.