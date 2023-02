PODCAST KOERS. Hoe zullen de buitenlanders het in 2023 doen? “Patrick Lefevere zit gewrongen met Alaphilippe: zijn contract blokkeert de Remco-trein”

Het WK veldrijden ligt achter ons, het wegseizoen mag stilaan beginnen. In onze podcast ‘De koers is van ons’ blikken onze journalisten al vooruit op de jaargang 2023. Vandaag deel 2: de buitenlanders. Wat kan Peter Sagan nog in zijn laatste koersjaar? Beleeft Julian Alaphilippe zijn renaissance? En krijgen we opnieuw een beklijvend duel in Frankrijk tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard? Veel luisterplezier.