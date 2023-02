Drie op drie voor Tadej Pogacar: indrukwekkende Sloveen wint ook tweede rit Ruta del Sol

Al van bij de start in Diezma werd er hard gekoerst. Twaalfs renners reden weg, met daarbij drie Belgen: Frederik Frison (Lotto-Dstny) en een duo van Flanders-Baloise: Alex Colman en Aaron Van Poucke. Om 100 km van de finish zat hun avontuur erop. Op 50 km van de finish ontstond er een nieuwe kopgroep van negen renners, met daarbij Dylan Teuns. De Limburger van Israel-Premier Tech had het gezelschap van Matej Mohoric (Bahrain), Antonio Nibali (Astana), Christopher Juul-Jensen (Jayco), Axel Laurence (Alpecin), Davide Bais (EOLO), Alan Jousseaume (TotalEnergies) en Lorenzo Rota en Georg Zimmermann (Intermarché),

Ze fietsten een maximale voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar. Maar op de Puerto de la Hoya de Charilla ontplofte de boel : vooraan en in het peloton. Op de steilste stroken (2 km aan 13,1%) ging Teuns versnellen en alleen Rota, Zimmerman en Mohoric konden aanhaken. Achterin ging Mikal Landa versnellen en alleen leider Tadej Pogacar kon volgen. Meer zelfs: Pogacar ging door en reed in zijn eentje naar de vier koplopers. Later sloten ook Carlos Rodriguez (INEOS), Enric Mas (Movistar) en Bahrain-duo Mikel Landa-Santiago Buitrago) aan.

In de afdaling ging specialist Mohoric versnellen, maar hij werd weer gevat. Op drie kilometer van de finish probeerde Rota weg te glippen, gevolgd door ploegmaat Zimmermann. Maar de beslissing zou in de slotkilometer in Alcalá la Real vallen, die liep namelijk aan 11,5% omhoog. Uiteindelijk kon het duo Mas-Pogacar een kloofje slaan, maar het was finaal Pogacar die weer de beste was.