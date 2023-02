Wallonië stapt in modernisering Magotteaux in Chaudfontaine

Wallonië stapt voor 6,8 miljoen euro in de modernisering van het industrieel bedrijf Magotteaux, dat gevestigd is in Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine). De Waalse investeringsmaatschappij SRIW had die beslissing al halfweg vorig jaar genomen, maar vandaag/donderdag is officieel de daad bij het woord gevoegd, bevestigt het kabinet van economieminister Willy Borsus (MR).