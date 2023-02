Nestlé wil prijzen verder verhogen, ondanks druk op verkochte volumes

Voedingsmultinational Nestlé, bekend van onder meer de merken Nespresso en KitKat-chocolade, heeft in het vierde kwartaal minder verkocht. Door prijsstijgingen shopt de consument prijsbewuster en kiest hij meer voor huismerken in plaats van merkproducten, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg. Desondanks wil de groep de prijzen ook dit jaar nog verder optrekken.

In het vierde kwartaal verhoogde Nestlé zijn prijzen met zo’n 10 procent. De verkochte volumes daalden in die periode met 2,46 procent. Het is het tweede kwartaal op rij dat Nestlé minder kan verkopen. De grootste daling was merkbaar in de VS, daar daalden de volumes met 4,9 procent. Het is van 1999 geleden dat Nestlé zijn volumes zag dalen. Nestlé-topman Mark Schneider verwees naar de hoge inflatie, die druk zet op het budget van de gezinnen. Bij concurrent Unilever wordt er al een heel jaar minder verkocht.

De prijsstijgingen leverden Nestlé wel een hogere omzet op. Die steeg over heel 2022 nog met 8,4 procent tot 94,4 miljard Zwitserse frank (omgerekend ruim 95 miljard euro). Dat is minder dan analisten hadden verwacht. De winstmarge daalde tot 17,1 procent, omdat het bedrijf niet alle gestegen kosten kon doorrekenen. De nettowinst zakte zelfs met 45 procent tot 9,3 miljard frank, maar in 2021 profiteerde Nestlé nog van een uitzonderlijke winst op de verkoop van zijn belang in L’Oréal.

Nestlé wil dit jaar zijn winstmarge opkrikken, kondigde Schneider aan. De onderliggende operationele marge zou tussen 17 procent en 17,5 procent moeten uitkomen. Daarnaast streeft het voedingsconcern naar een omzetgroei tussen 6 en 8 procent. Het grootste deel daarvan zou komen van verdere prijsstijgingen, aldus de topman. Hij kondigde hogere marketinguitgaven aan.