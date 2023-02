Twee jonge vrouwen kraken pand in Herent

De twee vrouwen bevinden zich sinds begin deze week in het pand, dat eigendom is van de federale overheid. Het huis was daarvoor in privéhanden, maar na het overlijden van de eigenaar, die geen erfgenamen had, werd het overgedragen naar de Belgische staat. De twintigers zeggen aan ROBtv dat ze het pand hebben gekraakt omdat “het schuldig verzuim is dat het gebouw leegstaat, terwijl er mensen op straat moeten slapen”.

Als een gebouw gekraakt wordt, is het aan de eigenaar om, als hij of zij de krakers weg wil, stappen te ondernemen. De politie en de gemeente komen voorlopig niet tussen. “Tot hiertoe is er geen enkele overlast”, zegt politiewoordvoerder Johan Vanhumbeeck. “We volgen de situatie op, maar hoeven op dit moment geen actie of maatregelen te nemen.”

“Dat een gebouw gekraakt wordt, komt absoluut niet vaak voor in een gemeente als Herent”, zegt burgemeester Pollers. “Ik herinner mij enkel een geval van tien jaar geleden. Behalve toen is er volgens mij geen ander moment geweest dat er gekraakt werd. Ik begrijp de redenering van de vrouwen wel: het staat hier leeg en tegelijk is er een woonnood in de regio. Maar het is aan de federale overheid om er iets aan te doen.”