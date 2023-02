Directeur niet te spreken over manier waarop asielzoekers in Ibis-hotel zijn beland: “We zijn misleid”

Bij Accor, de hotelgroep boven Ibis Budget, zijn ze niet te spreken over de manier waarop 180 asielzoekers zijn terechtgekomen in het Ibis-hotel in Sint-Pieters-Leeuw. “De reservering is niet op een transparante manier gebeurd”, zegt Yves Fonck, directeur van Accor België.

“Wij zijn misleid”, klinkt het. “Bewust of onbewust, ik weet het niet. Wij hadden met de Brusselse overheid de afspraak gemaakt om op piekmomenten een aantal asielzoekers te slapen te leggen, verspreid over verschillende van onze hotels in Brussel. Als er 20 mensen komen, naast 120 andere gasten, dan is er geen probleem. Maar 180 mensen, in een hotel met 120 kamers, dat is gewoon te veel. Op piekmomenten hebben we in Sint-Pieters-Leeuw zowat 150 gasten. Voor deze toeloop hebben wij de mensen niet. En bovendien lijden we imagoschade door deze situatie. Wij willen niet het hotel van de asielzoekers zijn. Menselijkheid: ja. Maar wij willen dat er zo snel mogelijk gezocht wordt naar een geschikte opvangplaats voor deze mensen.”

(jvr)