De zegetocht (900 stuks!) van Patrick Lefevere begon 20 jaar geleden in Qatar: “Hij was heel ziek geweest, maar liet niks merken”

De slotetappe in de Ronde van Oman was een prooi voor Mauri Vansevenant. Goed voor de 900ste overwinning in de carrière van ploegmanager Patrick Lefevere. Bij de NOS blikte Servais Knaven terug op zege nummer één.

Een beetje geschiedenis dus op de Jabal Al Akhdhar, beter bekend als Green Mountain. De 23-jarige Vansevenant deed in extremis een gooi naar dag- én eindzege, maar strandde in het algemene klassement uiteindelijk op 1 seconde van Matteo Jorgenson (Movistar).

Patrick Lefevere was door het dolle heen met de overwinning van de 23-jarige Vansevenant en tweette zijn traditionele “BAM” voor zege nummer 900. Die zegetocht voor Lefevere begon in 2003 met QuickStep-Davitamon, dankzij Servais Knaven in Ronde van Qatar.

“Of ik nog iets weet van die overwinning? Ik weet alles nog, als de dag van gisteren”, aldus de Nederlander bij de NOS. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet naar Qatar, want mijn vrouw Natascha was hoogzwanger. Ik had ook alle trainingskampen afgezegd die winter en trainde gewoon thuis. Op 26 januari werd mijn tweede dochter Senne geboren. En op 29 januari zat ik in het vliegtuig naar Qatar. Ik had wel iets te bewijzen, maar wist zelf ook niet waar ik stond. Maar het ging best goed. Zo goed, dat ik in de laatste etappe voor de aanval koos.”

Knaven - twee jaar eerder winnaar van Parijs-Roubaix - won ook solo in Doha. Voor Lefevere ook, die eind 2002 een operatie onderging voor een tumor in zijn alvleesklier en daar op dat moment herstellende van was. “Hij was heel ziek geweest en ook flink afgevallen, maar tegenover ons liet Patrick niet veel merken. Wij wisten niet beter dan dat hij aan het begin van het seizoen alweer back in business was. Maar die eerste zege moet hem goed gedaan hebben, dat denk ik wel.”

Knaven kon na zijn carrière aan de slag bij Lefevere als ploegleider, maar koos voor het toenmalige Team Sky. Nu zit hij wel weer onder de vleugels van Lefevere, als sportief en technisch manager van de vrouwenploeg AG Insurance-Soudal-Quick Step.