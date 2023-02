Radeloze Lommelaar zet leegstaande fabriekshal in lichterlaaie

Een 55-jarige man hangt 30 maanden cel voorwaardelijk boven het hoofd voor brandstichting in een leegstaande fabriekshal in Lommel. De brandweer trof de verdachte bewusteloos aan in een smeerput en dacht eerst aan een gestruikelde kraker, maar later bleek er meer aan de hand te zijn.

De feiten dateren van 24 september 2021. In de fabriekshal van het vroegere Hesemans op het Lommelse industrieterrein Maatheide woedde de uitslaande brand. De brandweer kon het vuur inperken tot de oude kantoorruimten en voorkwam overslag naar de andere fabriekshallen. Bij het doorzoeken van het bedrijf trof de brandweer een bewusteloze man in een smeerput aan. Eerst werd gedacht dat het om een kraker ging die bij zijn vlucht voor de brand in de put gesukkeld was. De Lommelaar, die geluk kende omdat de rook niet tot bij hem kwam, kon geen verklaring geven voor zijn aanwezigheid in de smeerput. Wel verklaarde de onder invloed van alcohol zijnde vijftiger dat hij er geprobeerd had om zich van het leven te beroven.

Dak- en werkloos

Hij ontkende iets met brandstichting te maken te hebben. De uitlezing van zijn gsm sprak dit tegen. Speurders troffen een foto van de beginnende brand in zijn toestel aan. Onderzoek toonde aan dat het vuur aangestoken was. Zo waren er twee verschillende brandhaarden. Het parket wees erop dat de betichte in 2021 al eens een voorwaardelijke straf voor brandstichting kreeg. Voor de feiten waarvoor hij donderdag terecht stond, is 30 maanden cel met uitstel onder voorwaarden gevraagd. “Gezien de man zijn problematisch leefsituatie is opvolging van hem vereist”, aldus de procureur donderdag in de Hasseltse rechtbank. De advocaat van de betichte wees er op dat de Lommelaar al jaren sukkelt met een drankprobleem. Ook was hij werk- en dakloos in september 2021. Daarnaast zou de verdachte toen regelmatig slaag hebben gekregen van zijn zoon. “Door al die omstandigheden wou hij een einde aan zijn leven maken. Intussen werkt mijn cliënt aan zijn alcoholprobleem. Ik vraag u om hem voorwaarden op te leggen.” De Lommelaar verklaarde tot slot dat het nu beter met hem gaat er geen sprake meer is van een drankprobleem.” Vonnis op 16 maart.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be