PODCAST. De gewichtsoperatie in het Obesitascentrum: “Het is het begin van de oplossing, niet dé oplossing”

An Timmermans werd geopereerd op 16 augustus 2021, Daphne Elsen op 23 juli 2021. — © BoBe/KH

Na tal van vooronderzoeken en gesprekken met allerlei dokters en paramedici werden Daphne Elsen en An Timmermans goedgekeurd voor een gewichtsoperatie, en er werd een datum geprikt. Daphne werd geopereerd op 23 juli 2021, An op 16 augustus 2021.

Twee weken voor de operatie kon het voor Daphne en An dan echt beginnen: ze moesten een zeer strikt predieet volgen. “Shakes en poederomelet, dat wat verschrikkelijk”, getuigt Daphne. Maar het is wel belangrijk om de patiënten in de meest optimale omstandigheden te krijgen voor de ingreep.

Dokter Bouckaert. — © Sven Dillen

En dan was de dag van de operatie daar. Een dag vol stress voor Daphne (“Ik vond het heel heftig, ook omdat er door corona niemand mee mocht”), de start van een nieuw leven voor An (“Zo blij als een kind”).

Verder nog in deze aflevering: welk soort gewichtsoperaties bestaan er? Hoeveel gewicht verlies je daarmee? Wat zijn eventuele complicaties? Wanneer kan je weer normaal eten na een operatie? En vooral ook: hoeveel kost een zwaarlijvigheidsingreep?

Coördinator Leen van Lierop. — © Sven Dillen

