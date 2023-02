Loodsbrand in industriezone in Zutendaal: auto in hal vat om onduidelijke reden vuur

In een hal - waar het vroegere Multy Construct zat - aan de Zevenputten is een auto volledig uitgebrand. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

De brandweerpost Genk van de zone Oost-Limburg kwam ter plaatse. Ze waren opgeroepen door een medewerker. Bij aankomst steeg heel wat rook op uit de hal. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Een voertuig, vermoedelijk dat van een medewerker, ging volledig in vuur op. Een opslagplaats van hout die erlangs stond, liep ook schade op. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Volgens buurtbewoners zijn er geregeld mensen te zien die er niets verloren hebben. In de hal is in het verleden al verscheidene malen ingebroken. Het kantoorgebouw er vlak naast staat sinds vorig jaar leeg.