Amsterdam

Deze Nederlandse ‘politiekat’ is ruim 1,4 miljoen keer bekeken op TikTok. De Amsterdamse kat heeft een eigen Instagram- en TikTokkanaal waar je al zijn avonturen kan volgen. Police Cat heeft volgers over de hele wereld en is een hit op social media. Maar de echte reden waarom hij een politievest draagt is minder heldhaftig. Dit is eigenlijk een reddingsvest zodat hij niet zou verdrinken. Hoewel het er stoer uitziet, werkt Police Cat dus niet officieel voor de politie. Hij jaagt dus enkel op muizen en niet op boeven.

(BVdB)