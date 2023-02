Genk zoekt uitbater voor zomerbar in Molenvijverpark

De stad Genk is op zoek naar een horeca-uitbater die deze zomer de bar in het Molenvijverpark voor zijn rekening wil nemen.

Er is een kadervloer van 600 vierkante meter voorzien. “De uitbater is zelf verantwoordelijk voor inrichting en concept”, zegt Toon Vandeurzen, schepen van Economie. “Iedereen die talent heeft voor horeca mag een voorstel indienen. We kijken vooral uit naar de creatieve exemplaren.” Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen tot 22 maart. De bar zal open zijn van mei tot en met september. Elke dag van 8 tot 22 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag tot 23 uur. Er zijn voor de volledige periode zes dagen beschikbaar waarbij de bar mag openblijven tot 1 uur. (cn)