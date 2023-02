Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw na crisisoverleg: “Tweede helft volgende week is iedereen uit hotel”

Tegen de tweede helft van volgende week zullen alle mensen die nu in het IBIS-hotel verblijven in Sint-Pieters-Leeuw, er weer weg zijn. Dat meldt Jan Desmeth (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, na afloop van het crisisoverleg dat donderdagmiddag plaatsvond.

Woensdagmiddag werden vier bussen met asielzoekers uit de Paleizenstraat afgezet aan het IBIS-hotel in Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Initieel werd gesproken van een aantal van 163 mensen, maar dat is nu bijgesteld tot 180 personen. Ongeveer de helft van de groep moest nog een medische screening ondergaan. Acht van hen bleken schurft te hebben: zij zijn overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Zo bevinden zich nu nog 172 mensen in het hotel.

Uit het crisisoverleg, waar behalve brandweer, politie, medische diensten en het lokaal bestuur ook vertegenwoordigers van het kabinet van Rudi Vervoort en staatssecretaris Nicole De Moor aanwezig waren, is een plan van aanpak gekomen. Tegen donderdagnamiddag moet zo allereerst van elke persoon geweten zijn wie in een asielprocedure zit en wie niet.

De personen die niet in een asielprocedure zitten, moeten tegen vrijdagmiddag weer overgenomen worden door Brussel. De personen die wel in een asielprocedure zitten, moeten zo veel mogelijk via het reguliere opvangnetwerk van Fedasil opgevangen worden. De asielzoekers kunnen stelselmatig meegenomen worden: tegen de tweede helft van volgende week zou iedereen weg moeten zijn uit het hotel. Donderdag om 17 uur staat een nieuw overleg gepland om een stand van zaken te geven.