Sven Mary wil Eva Kaili zo snel mogelijk vrij: “Haar plaats is thuis, niet in de gevangenis”

De raadkamerzitting over de voorlopige hechtenis van Eva Kaili, Marc Tarabella en Pier Panzeri in Brussel loopt enkele uren vertraging op voor het wrakingsverzoek dat de advocaat van Tarebella heeft neergelegd. De strafpleiter wil onderzoeksrechter Michel Claise van de zaak halen, omdat die het vermoeden van onschuld met de voeten zou hebben getreden in de motivering van het aanhoudingsbevel.

Door deze demarche kan de raadkamerzitting in het onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement voorlopig niet van start gaan. De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise moet zich namelijk laten vervangen door een collega, die eerst nog moet worden ingelicht over de stand van het onderzoek.

“Voor mijn cliënte is de zitting van vandaag zeer belangrijk”, zegt Sven Mary, die de belangen verdedigt van de voormalige vice-voorzitter van het Europees Parlement. “Indien de raadkamer de aanhouding van Eva Kaili verlengt, blijft ze nog namelijk twee maanden langer opgesloten, al kunnen we wel nog in beroep gaan.”

De advocaat wil zijn Kaili zo snel mogelijk vrij krijgen. “Ze is moeder van een baby, die nu wordt opgevoed door zijn grootvader. Haar plaats is thuis, niet in de gevangenis.”

Intussen moet onderzoeksrechter Michel Claise beslissen of hij zich vrijwillig terugtrekt uit het dossier, naar aanleiding van het wrakingsverzoek. Hij heeft daarvoor twee dagen de tijd. Indien hij weigert, moet het Brusselse hof van beroep binnen de acht dagen de knoop doorhakken.