Lommel SK boekt eerste zege van 2023 in oefenpot tegen NAC Breda

Lommel SK heeft voor het eerst in 2023 van een overwinning geproefd. In het Nederlandse Zundert nam het in een oefenduel met 2-3 de maat van NAC Breda.

Nadat de nummer elf van de Nederlandse tweede klasse in de openingsfase enkele keren kon dreigen, was het Lommel SK dat de eerste helft naar zijn hand zette. Het toonde zich uiterst efficiënt en trof drie keer raak binnen een kwartier. Na twintig minuten werkte Mijovic oog in oog met de thuisdoelman een heerlijke doorsteekpass van Metinho af. Ook bij de tweede kans voor de 19-jarige Montenegrijnse spits was het prijs. Hij reageerde het snelst op een voorzet en verdubbelde de voorsprong. De 0-3 van Martinez leek het oefenduel al niets meer dan een half uur in een beslissende plooi te leggen, maar vlak voor de pauze milderde NAC tot 1-3 via Van Schuppen.

In de tweede helft een gelijkaardig spelbeeld. De Nederlanders startten het sterkst en kwamen enkele keren dicht bij de aansluitingstreffer. Eerst keerde Amankwah de 2-3 van de lijn, nadien werd een thuisdoelpunt afgekeurd voor buitenspel. Dat was het sein voor Lommel om de controle weer over te nemen. De wedstrijd kabbelde naar zijn einde. Vlak voor tijd viel de 2-3 dan toch, maar de groen-witte zege kwam niet meer in gevaar.

Voor Lommel SK was het de eerste overwinning sinds de 0-3 op 17 december op bezoek bij de jonkies van Standard. Na Nieuwjaar volgde een 2 op 12 in de Challenger Pro League, waardoor de troepen van coach Steve Bould naast de Promotion play-offs grepen.