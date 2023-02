Wonen zoals een superster: voormalige villa van Madonna staat te koop

Het huis dateert uit 1926 en staat bekend als Castillo del Lago, een naam die knipoogt naar de Spaanse bouwstijl. De Material girl-zangeres kocht het in 1993 voor ongeveer 5 miljoen dollar, om het drie jaar later opnieuw te verkopen. Dat is volgens The wall street journal althans hoe het staat beschreven in de memoires van Madonna’s broer, Christopher Ciccone. (Lees verder onder de foto’s)

© carolwoodre.com

© carolwoodre.com

Madonna is dus al een tijdje verhuisd. Vandaag is modeontwerper Leon Max de eigenaar. En hij wil de Spaanse villa met onder meer negen slaapkamers, zes badkamers, zwembad, fitness, panoramisch zicht op het Hollywood-teken, fontein en een houten lift nu verkopen. Zijn vraagprijs? 21 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo’n 19,6 miljoen euro.

© carolwoodre.com