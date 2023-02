GETEST. Nieuwe VR-bril van PlayStation: haarscherpe beelden, comfortabeler en betere ervaring, maar wel duur

Hasselt

Op 22 februari lanceert Sony de PS VR2 voor de PlayStation 5. De voorganger uit 2016 was een redelijk geslaagde poging. Maar deze verbeterde virtual reality-bril met haarscherpe 4K-beelden laat de speler pas echt ervaren hoe het voelt om in een 3D-game gedropt te worden. Op voorwaarde dat hij zijn portemonnee wil opentrekken, want goedkoop is het zeker niet.