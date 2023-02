Vlaams restaurant haalt 12,7 miljoen kijkers met filmpje van pasta in wijnglas

Een portie Penne Arrabiata in de stolp van een wijnglas en geraspte kaas op het ‘voetje’: de leuke serveertruc van La Sicilia in Deinze bezorgt het Italiaanse restaurant 12,7 miljoen kijkers op Tiktok. “Het was ons eerste filmpje”, zegt zaakvoerder Alexendre Nejma (25).

Normaal blijft Alexendre ver weg van sociale media. Dat zijn eerste filmpje zoveel kijkers oogstte, overtrof alle verwachtingen. “Ik had het filmpje doorgestuurd naar mijn zus die in Holland woont”, zegt Alexendre. “Zij vond het grappig en raadde me aan om het op Tiktok te plaatsen. Ik heb het maar geprobeerd, maar we hadden nooit gedacht dat het zo zou verspreiden.”

“Hoe ik erop gekomen ben? Ik zoek altijd op zoek naar nieuwe leuke dingen om de klanten blij te maken”, zegt Alexendre. “Op Instagram zag ik een foto van kaas in een glas. Ik dacht: wat als ik de pasta in een glas doe, en met de kaas op het voetje serveer? Het leek wel iets leuks en iets nieuws. “

“Focus op het eten”

Inmiddels heeft Alexendre al drie nieuwe filmpjes gemaakt. “Ik ben er geen held in om filmpjes te maken op sociale media”, zegt Alexendre. “Ik ben geen social media freak, zeg maar. Ik heb zelfs even overwogen het filmpje offline te halen, want er zijn ook wat negatieve reacties. Maar dat is natuurlijk normaal op het internet, zeker wanneer iets veel bekeken wordt. Voor het komisch effect van het filmpje serveer ik de pasta heel nonchalant, maar in het echt loopt het natuurlijk niet zo.”

“Het is wel gek om het filmpje nu op zoveel pagina’s te zien verschijnen”, zegt Alexendre tot slot. “Ik doe mijn best om af en toe nog filmpjes maken, al focus ik liefst van al op het eten, en om mijn werk goed te doen. In ons restaurant maken we het altijd zo leuk mogelijk voor de klant.”