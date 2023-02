Topmodel Emily Ratajkowski maakt nieuwe relatie officieel… met naaktfoto’s

Voor het eerst poseren als koppel op Instagram is een populaire manier om naar buiten te komen met een nieuwe relatie. Dat is precies wat model Emily Ratajkowski en comedian Eric André deden, al gingen ze voor deze bijzondere gelegenheid helemaal uit de kleren.

“Gelukkige valentijnsdag”, schrijft Eric André bij een foto van zichzelf en Emily Ratajkowski, waarmee hij bevestigt dat ze een koppel vormen. Zowel André als Ratajkowski zijn daarop poedelnaakt. Hij ligt in een fluwelen zetel met enkel een glas rode wijn. Een emoticon in de vorm van een hart verdoezelt zijn edele delen.

Verder zien de fans een hoopje kleren op het tapijt en een driedelige spiegel, die meer van de kamer toont én ook een volledig naakte Ratajkowski laat zien. Zij, met nog een ander kledingstuk in de hand, staat naar de spiegel gedraaid terwijl ze het – nu al veelbesproken – beeld maakt.

De foto is een perfect voorbeeld van een zogenoemde couple launch, het officieel maken van je relatie via sociale media. De term vervangt zowaar het updaten van je relatiestatus op Facebook. Beroemdheden die hun relatie aankondigen, kiezen voor een zachte of harde lancering. Bij een zachte variant kan het kersverse stel bijvoorbeeld een foto van hun verstrengelde handen laten zien. Subtiel én duidelijk tegelijk. Een harde launch, zoals die van Ratajkowski en André, laat meestal minder aan de verbeelding over.