Ex-Gent-speler Kenny Saief kent tegenstander Qarabag: “Hun kracht is de chemie tussen de spelers”

Qarabag werd acht keer kampioen in de laatste negen seizoenen. Maar wat betekent dat? “Veel teams in Azerbeidzjan stellen niet zoveel voor, ook al verdienen spelers hier goed hun boterham. Ongeveer 600 à 700.000 euro netto, denk ik. Maar Qarabag overstijgt de competitie”, zegt Kenny Saief, ex-Buffalo en vandaag speler van het Azerbeidzjaanse Neftchi Baku. “We verloren dit seizoen al twee keer van hen en hadden geen schijn van kans.”

In eigen huis verloor Qarabag de jongste twee seizoenen slechts een keer, twaalf maanden geleden tegen Marseille. Voor de rest – competitie en nog eens dertien (!) Europese duels – bleven ze ongeslagen. “Hun grote kracht is de chemie tussen de spelers. Ze kennen elkaar perfect, omdat ze al jaren samen spelen”, zegt Saief. “De trainer is er al vijftien jaar en heeft een geoliede machine kunnen maken.”

Qarabag wordt wel eens het ‘Barcelona van de Kaukasus’ genoemd. Trainer Gurban Gurbanov spiegelt zich aan het tikitakavoetbal van de Catalaanse club. “Ze spelen goed georganiseerd, maar proberen wel mooi en verzorgd te voetballen”, zegt ook Saief. “Ze spelen met vier achterin, maar switchen vaak naar drie tijdens de wedstrijd. Zoals Pep Guardiola met Man City doet: door een van de backs naar binnen te schuiven. Gent zal klaar moeten zijn. Qarabag is echt sterk.”

AA Gent telt enkele afwezigen en zelfs de meegereisde Nurio is een vraagteken. Maar ook Qarabag mist pionnen. Eerste doelman Magomedaliyev, ook de nummer één van Azerbeidzjan, is geblesseerd. Omdat de tweede doelman tegenviel, speelt nu de derde keeper: de 20-jarige Ramazanov.