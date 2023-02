Hoe gaan Limburgse jongeren op vakantie? “Een reisbureau vertrouw ik niet”

Hasselt

In kader van SOS Budget geven we deze week tips om goedkoper op vakantie te gaan. Maar hoe gaan jongeren op vakantie? Gaan ze liever met hun ouders genieten van de zon? Of maken ze er liever een uitstap van met een groep vrienden? “Ik wil sowieso in de zomer ergens naartoe gaan met mijn vrienden, maar voorlopig ga ik nog met mijn ouders naar Portugal”, vertelt Jordy (19). “We hebben daar familie.”

Sofie (19) daarentegen geniet al even van vakanties met haar vrienden: “Ik ga de laatste paar jaar niet meer met mijn familie. We gaan meestal naar Spanje met vrienden, maar dit jaar wordt het Curaçao.” En wat met de organisatie? “Ik boek alles zelf, een reisbureau vertrouw ik niet helemaal”, lacht ze zenuwachtig. (feok)