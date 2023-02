Familiedag in Speelotheek tegen pesten

Zaterdag organiseert de gemeente een familiedag in de Speelotheek. — © frmi

Nu zaterdag organiseert de gemeente een familiedag in de Speelotheek. Kinderen tot 12 jaar kunnen er, samen met hun ouders en grootouders, komen knutselen.

De gratis familiedag vindt op zaterdag 18 februari plaats, op de laatste dag van de Vlaamse Week tegen Pesten. “De kinderen kunnen dan ook in de Speelotheek van 10 uur tot 12 uur knutselen rond het thema pesten”, zegt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Je kan vrij binnenlopen wanneer je wilt. Elk kind krijgt ook een polsbandje tegen pesten en voor elke bezoeker voorzien we een hapje en een drankje.” Inschrijven kan nog steeds via e-mail: welzijn@heers.be.